Unieuro annuncia cambi organizzativi: nuove nomine per Luigi La Vista e Luigi Fusco

(Teleborsa) -, recentemente acquisita dal Gruppo Fnac Darty e revocata da Piazza Affari, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, annuncia ulteriori aggiornamenti organizzativi per sostenere efficacemente la strategia, affrontare con successo le sfide di un contesto sempre più competitivo e accompagnare al meglio l'integrazione dell'azienda nel gruppo Fnac Darty. L’aggiornamento organizzativo punta a una maggior focalizzazione dell'area Operations e a potenziare la proposta dei servizi con l'introduzione di un'area dedicata., con la responsabilità dei Servizi di Unieuro, ambito sempre più strategico per l’azienda, e della gestione dell’intera Logistica. Nel suo nuovo ruolo a diretto riporto del Country Manager Bruna Olivieri, La Vista guiderà lo sviluppo e il rafforzamento del mondo dei Servizi, contribuendo a consolidarne la centralità e la rilevanza all’interno dell’esperienza cliente.Parallelamente,, a diretto riporto del Country Manager Bruna Olivieri. Nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità della Rete Vendita Diretta, Rete Vendita Indiretta, B2B trade, Security.Queste nomine, si legge in una nota, si inseriscono nel percorso di crescita, trasformazione e sperimentazione che ha permesso a Unieuro di acquisire nuove competenze, esplorare approcci innovativi e rafforzare la propria identità. La riorganizzazione in atto rappresenta un'opportunità per l'azienda di ripensare il modo di collaborare, rafforzare la cultura aziendale e costruire un futuro sostenibile e innovativo, consolidando l'approccio omnicanale che ha reso Unieuro leader nel mercato italiano dell'elettronica di consumo.