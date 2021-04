BTP Futura al via il 16 aprile. MEF annuncia dettagli dell'emissione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilannuncia i, che sarà collocato, salvo chiusura anticipata. Sono state pubblicate la Scheda Informativa e la Nota Tecnica relative al titolo riservato alla clientela retail, che, come le emissioni precedenti, si propone di reperire le risorse necessarie a "finanziare le misure per la ripresa economica dal Covid-19 e le spese statali destinate a fronteggiare la pandemia, comprese quelle relative alla campagna vaccinale".Ilunadelle precedenti emissioni, prevede un: alla fine deidi vita del titolo l’investitore che avrà detenuto il BTP Futura sin dall’emissione avrà diritto a unnominale registrato nei primi otto anni di vita del titolo, compreso fra fra un minimo dello 0,4% ed un massimo dell’1,2% del capitale investito; allasarà riconosciuto a chi avrà detenuto il titolo sin dall'emissione un: la prima pari alregistrato nei primi otto anni del titolo, compreso fra un minimo dello 0,6% ed un massimo dell’1,8%, la seconda pari aldel seocndo periodo (9°-16° anno), compreso fra un minimo dell’1% ed un massimo del 3% del capitale investito.Il BTP Futura presentacalcolate sulla base disecondo il consueto(a scaglioni).E' previsto un: una prima volta per i successivi 4 anni, una seconda per i successivi 4 anni ed infine una terza volta per i restanti 4 anni di vita del titolo prima della scadenza.Ladi questa prima emissione del BTP Futura sarà, mentre i tassi cedolarisaranno annunciati, il giorno 23 aprile, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati all’avvio del collocamento. E' anche possibile che i tassi dei quadrienni successivi al primo vengano rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato.Il titolo saràanche questa volta(prezzo 100) sullaper il tramite di due banche dealersNon sono previstiné sarà applicato alcun, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione (non prima dui mercoledì 21 aprile).Al sottoscrittore non verranno applicateper acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicaresui titoli di Stato pari al 12,5%.