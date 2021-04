Borse europee negative. Frazionale rialzo per Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori sono cauti in vista dellae pesano le perdite registrate dai mercati asiatici, conai livelli record in India.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,189. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 59,52 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,22% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%, e resta vicino alla parità(-0,04%).Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.708 punti.Senza direzione il(+0,05%); in frazionale calo il(-0,52%).di Milano, troviamo(+8,56%),(+2,08%),(+1,91%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.del FTSE MidCap,(+4,10%),(+2,87%),(+2,48%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.