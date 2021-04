Future USA negativi. Investitori cauti in vista delle trimestrali

Nuance Communications

(Teleborsa) - L'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in. Gli investitori sono cauti in attesa dell'avvio della, in quanto aspettavano di vedere se gli utili delle società giustificano le alte valutazioni che hanno dato loro.Il contratto sulperde lo 0,14% a 33.635 punti, mentre quello sull'lascia sul terreno lo 0,13% a 4.113 punti. Il derivato sulè invece il peggiore, segnando un ribasso dello 0,26% a 13.794 punti.Tra i titoli in maggiore rialzo negli scambi pre-apertura ci sono, dopo che diversi media hanno riportato chesarebbe pronta ad acquistarla per 16 miliardi di dollari , dopo che ha registrato il record di prenotazioni a marzo 2021,perchè non si aspetta ulteriori impatti dopo la multa dell'antitrust cinese ), dopo l'acquisto da parte dell'italiana