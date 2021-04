Diasorin promossa dai broker dopo acquisto Luminex

DiaSorin

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche presenta una flessione dell'1,05% su prese di profitto dopo la corsa della vigilia innescata dall'annuncio dell' acquisizione di Luminex Corporation per 1,8 miliardi di dollari Il giorno dopo la notizia il titolo viene promosso dagli analisti diche hanno rivisto al rialzo il target price a 197 euro da 184 confermando il giudizio "accumulate".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 153,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 149,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 157,7.