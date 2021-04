Andamento positivo per il comparto tecnologico a Milano (+0,82%), scambi al rialzo per It Way

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 126.073, e si è poi portato a quota 127.025,3, in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 840, dopo aver avviato la seduta a 828.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,94%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,78% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,67%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,98%.Buona performance per, che cresce dell'1,89%.Composta, che cresce di un modesto +0,68%.