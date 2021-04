Goldman Sachs, trimestrale record trainata da investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha registrato ricavi per 17,7 miliardi di dollari e unnel primo trimestre del 2021. L'utile diluito per azione è stato di 18,60 dollari, rispetto ai 3,11 dollari per il primo trimestre del 2020 e i 12,08 per il quarto trimestre del 2020. La banca d'affari statunitense ha, che erano per un utile per azione di 10,22 dollari e un fatturato di 17,7 miliardi di dollari.Il segmento dell'ha generato ricavi netti trimestrali record per 3,77 miliardi di dollari. Le attività dihanno generato ricavi netti 7,58 miliardi di dollari, il 47% in più rispetto al primo trimestre del 2020 e il suo massimo dal 2010. La divisione diha generato ricavi per 4,61 miliardi di dollari, spinta dai rialzi record degli investimenti in azioni, mentre quella di Consumer & Wealth Management ha registrato entrate per 1,74 miliardi di dollari. I ricavi dellahanno raggiunto gli 1,12 miliardi di dollari."Le nostre attività rimangono molto ben posizionate per aiutare i nostri clienti a riposizionarsi per la ripresa e questa forza si riflette nei ricavi e negli utili record ottenuti in questo trimestre - ha affermato- Sono orgoglioso dei nostri dipendenti per le prestazioni che hanno offerto ai clienti nell'ultimo anno in condizioni difficili e sono contento che la nostra strategia continui a generare valore aggiuntivo per i nostri azionisti".