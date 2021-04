Lagarde: reazione BCE a crisi "cruciale forza stabilizzante"

(Teleborsa) - La reazione di politica monetaria della BCE durante la crisi pandemica ha rappresentatoper ie ha aiutato a contrastare i gravi rischi posti sul meccanismo di trasmissione" della politica monetaria stessa "sulle prospettive economica dell'area euro e, in definitiva, sull'obiettivo di. Lo afferma la Presidentenell'editoriale del rapporto annuale 2020 che verrà presentato oggi al Parlamento UE.Contemporaneamente le misure delle varie istituzioni focalizzate a mantenere l'erogazione di credito bancario all'economia e quelle della vigilanza bancaria Bce", ha aggiunto."Il 2020 è stato un anno di ache è stata condotta in stretta cooperazione con le istituzioni europee ma anche con altre Banche centrali nel mondo, per confrontarsi con l'enorme shock esogeno che ha investito l'economia globale", sottolinea Lagarde nel ribadire che di fronte alla crisi pandemica "laLa Presidente ha anche detto che la Banca Centrale Europea conta di concludere la"nella seconda metà del 2021". La revisione vuole "analizzare le implicazioni del profondi cambiamenti che si sono verificati dalla precedente revisione, nel 2003, che includono il persistente declino, l'equilibrio dei tassi di interesse e l'impatto di globalizzazione, digitalizzazione e cambiamento climatico", ha spiegato.Lagarde ha anche ribadito che la Bce valuterà le possibili modalità per contribuire aoperando nell'ambito del, oppure puntando su investimenti in titoli green del suo fondo pensione dipendenti.