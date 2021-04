Pop Sondrio, giovedì il Consiglio di Stato sulla S.P.A. Febbre da risiko in Borsa

Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca

Credem

FTSE Italia All-Share

istituto di credito lombardo

indice azionario italiano

Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,44% alla vigilia dell'udienza del Consiglio di Stato in merito alla legge di riforma delle banche popolare (a fine 2021 scadono i termini) che obbliga gli istituti cooperativi con più di 8 miliardi di asset a trasformarsi in S.P.A..Gli addetti ai lavori in caso di M&A vedono come principali candidati per un'aggregazioneComparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a -0,97% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,987 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,893. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,081.