Stellantis, via libera da assemblea a bilancio 2020 e dividendo

Stellantis

(Teleborsa) - L'assemblea generale annuale degli azionisti dihaagli azionisti. Tra queste, la proposta di distribuzione straordinaria pari a 1 miliardo di euro ai detentori di azioni ordinarie, come previsto dal Combination Agreement stipulato da Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot S.A. il 17 dicembre 2019 e successive modifiche.La distribuzione proposta prevede il pagamento ai detentori di azioni ordinarie diin circolazione. Per gli azionisti titolari di azioni ordinarie negoziate al NYSE, il dividendo sarà corrisposto in dollari USA al tasso di cambio ufficiale USD/EUR comunicato in data odierna dalla Banca Centrale Europea.Il pagamento verrà effettuato attingendo alla riserva per il rimborso del capitale creata tramite la riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie di Stellantis collegata alla distribuzione delle, approvata in precedenza dall’Assemblea generale straordinaria degli azionisti. Ilprevisto per le azioni ordinarie quotate presso New York Stock Exchange, Mercato Telematico Azionario ed Euronext France è il seguente: ex-date 19 aprile 2021, record date 20 aprile 2021 e data di pagamento 28 aprile 2021.