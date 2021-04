Vola Coinbase dopo ennesima valutazione positiva degli analisti

Coinbase

(Teleborsa) -, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute, è in grande rialzo a Wall Street dopo che un altro analista in pochi giorni ha espresso un giudizio "" sul titolo. Il titolo scambia a 339,57 sul Nasdaq,Kenneth Hill di Loop Capital Markets è il quinto analista a consigliare ai clienti di acquistare azioni dell'exchange di criptovalute, evidenziando "molte spazio" per la società per "decollare". Il prezzo obiettivo a 12 mesi indicato da Hill è di 394 dollari è il più basso di Wall Street, mentre ildei cinque analisti che coprono il titolo è di, secondo i calcoli di Bloomberg (il più alto è 650 dollari per azione di DA Davidson.Alcuni detrattori della società sbarcata in borsa martedì affermano che Coinbase beneficia del fatto che la. "La valutazione di mercato di Coinbase può sembrare eccessiva per alcuni, date le prospettive di una maggiore concorrenza nel business dei portafogli digitali, che potrebbe rapidamentedi Coinbase - ha commentato Ipek Ozkardeskaya, analista senior di Swissquote - D'altra parte, la concorrenza non è ancora arrivata, mentre grandi volumi di scambi continuano ad aumentare i ricavi di Coinbase per il momento".