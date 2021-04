Piano ripartenza, appello associazioni commercio per riapertura centri commerciali

(Teleborsa) - In vista della definizione delarrivaper consentire l'operatività dei centri commerciali anche nei weekend.Le associazioni del commercio - ANCC-Coop, ANCD-Conad, Confcommercio, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione - chiedono dunque dia tutti i punti vendita presenti in, ripristinando l’apertura anche nei fine settimana, nel rispetto dei protocolli di sicurezza."Sin dall’inizio dell’emergenza centri, parchi e gallerie commerciali hanno adottatoche offrono tutte le garanzie necessarie a tutelare al meglio consumatori, dipendenti e fornitori dal rischio di contagio", sottolineano le associazioni, tracciando un bilancio deld: 140 giorni di chiusura, unper unannui. "Numeri - si afferma - che mettono a repentaglio la tenuta delle aziende, con il rischio di forti".Le associazioni del commercio denunciano anche che i ristori economici per le imprese del settore "sono stati quasi nulli e inadeguati a coprire le perdite già consolidate" e segnalano che c'èanche attraverso uno spostamento temporale delle, la semplificazione dell'ed un nuova, con la previsione del credito di imposta anche per il 2021.L’auspicio delle associazioni del commercio è che il Governo decida per un cambio di indirizzo e che inserisca, all’interno del programma delle ripartenze, la riapertura dei punti vendita in centri, parchi e gallerie commerciali nei fine settimana.