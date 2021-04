Scuola, si lavora al piano di rientro per il 26 aprile: ingressi scaglionati e test rapidi a tappeto

(Teleborsa) - Ingressi scaglionati, test antigenici a tappeto e scrutini anticipati al primo giugno. Il governo è alle prese con i nodi legati alladi tutte lein presenza a partire dalper le(per le zone rosse e arancioni si punta ad allargare il ritorno a scuola fino alla terza media, oggi si è infatti fermi alla prima media). Le maggiori difficoltà – sottolineate anche dalle Regioni – sono quelle degli, soprattutto per i ragazzi delle superiori che utilizzano maggiormente i mezzi del trasporto pubblico.A Palazzo Chigi si punta forte suglidalle 8 alle 10 del mattino che darebbero la possibilità di alleggerire il carico degli autobus pubblici – già costretti a viaggiare con una limitazione alla capienza del 50% – e sull'utilizzo di mezzi diattingendo ai fondi destinati al potenziamento della flotta del tpl (circa 390 milioni di euro). In molti casi, però, le risorse devono ancora essere assegnate agli enti locali. Il presidente della Regione Veneto,, ha proposto che in assenza di mezzi reperibili sul mercato sia resa facoltativa la presenza in aula oppure sia ridotta la presenza dei ragazzi a scuola fino al 60-70%.L'Associazione dei presidi ha fatto sapere però che un altro problema è quello deglia scuola. Molti istituti in fatti non sarebbero in grado di assicurare il correttoall'interno delle aule con il rischio didegli stessi. Per ovviare a tale problema il ministero dell’Istruzione sta preparando una circolare che ricorderà alle scuole cosa è possibile fare per evitare assembramenti: oltre ai già citati ingressi scaglionati, ore da 50 minuti,, tutte soluzioni sulla falsariga dei modelli organizzativi fissati lo scorso settembre.Per contenere i rischi di contagi tra i banchi il governo è invece al lavoro su un. "L’immunità per tre quarti del personale scolastico e un programma di test salivari rapidi sugli studenti renderanno la scuola ancora più sicura – ha assicurato, immunologo dell'università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus – inon sono invasivi come i tamponi nasali. Sono antigenici, quindi rapidi, e molto semplici da eseguire. Danno il risultato in 5 minuti. Non sono ovviamente precisi come i tamponi molecolari, ma per gli screening su grandi numeri sono un aiuto valido". "Possiamo pensare a test ripetutisu tutti gli studenti», ha aggiunto sottolineando che oramai la capacità produttiva a livello mondiale c'è.