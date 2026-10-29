Rinnovo parte normativa CCNL 2025-27: ANIEF lavora su salute, famiglia e parità retributiva

"Prosegue l'impegno di ANIEF per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 25-27 - parte normativa. Il prossimo incontro, quello del 4 novembre, sarà decisivo". Lo ricorda Stefano Cavallini, Segretario generale Anief."Continuiamo a portare avanti le nostre istanze, - spiega il sindacalista - tra cui quelle relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, visto il numero sempre maggiore di personale in burnout. E continuiamo anche ad affermare la tutela della famiglia e il diritto della famiglia ad essere riunita, quindi l'abolizione di tutte le deroghe ai vincoli di permanenza nella mobilità, sia annuale sia territoriale"."Così come vogliamo la parità retributiva tra il personale a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato. - prosegue Cavallini - e la valorizzazione della figura del Dsga, come è stabilito nell'atto di indirizzo del Ministro, e la costituzione per contratto delle figure di sistema e della relativa retribuzione"."Per noi è anche importante l'istituzione del buono pasto ed una revisione delle delle relazioni sindacali", afferma il Segretario dell'Anief, ricordando che "alcune di queste tematiche sono affrontate anche nel DL Scuola, dove si è cercato di inserire degli emendamenti che possano aiutare la scuola ad affermare determinati diritti e determinate tematiche che stanno a cuore al sindacato".