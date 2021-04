Credit Suisse, trimestrale in perdita per caso Archegos. Annunciato aumento di capitale

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unadi franchi svizzeri (circa 228 milioni di euro) a causa delle perdite legate al caso Archegos , ovvero il crac dell'hedge funda statunitense di Bill Hwang. Il risultato negativo è arrivato nonostante i ricavi della banca svizzera siano saliti del 31% a quota 7,6 miliardi di franchi rispetto allo stesso periodo del 2020, con una performance positiva nella gestione patrimoniale (+3%) e nell'Investment Bank (+80%).L'utile ante-imposte del numero due bancario elvetico si è attestato a -757 milioni di franchi, contro un risultato positivo di 1,2 miliardi registrato un anno prima, mentre il, contro aspettative degli analisti per 12,1%. Proprio per rafforzare questo parametro, che Credit Suisse vuole circa al 13%, è stato annunciato unche prevede il collocamento di 203 milioni di azioni tramite due serie di obbligazioni convertibili.La banca, che ha chiuso circa il 97% della sua esposizione ad Archegos, ha dichiarato di aspettarsi un. Per il proseguimento dell'anno, nell'area Wealth Management si prevede un margine di interesse sostanzialmente stabile e un miglioramento delle commissioni ricorrenti, anche grazie ai livelli più elevati di masse gestite. Per l'Investment Bank, la banca svizzera si aspetta che il secondo trimestre rifletta un rallentamento dell'attività di mercato."I nostri risultati per il primo trimestre del 2021 sono stati significativamente influenzati dalla perdita di 4,4 miliardi di franchi relativi a un hedge fund statunitense - ha commentato- La perdita che riportiamo questo trimestre, per questo motivo, è. Insieme al CdA, abbiamo intrapreso passi significativi per affrontare questa situazione, come modifiche ai nostri processi aziendali e di controllo".