Wall Street apre debole nonostante dati oltre attese

(Teleborsa) - Wall Street resta sotto pressione, a causa delle incertezze sul quadro macroeconomico ed epidemiologico, in contrasto con le borse europee, che festeggiano le trimestrali migliori delle attese di alcune big europee e le decisioni della BCE. Neanche i dati oltre attese dei sussidi e dell'indice CFNAI sono riusciti a sostenere la borsa americana.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 34.026 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; sulla stessa lineav l', che retrocede a 4.161 punti. In rosso anche il, che mostra un calo dello 0,46%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,28%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,11%),(-1,03%) e(-0,72%).Tra i(+1,00%),(+0,97%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 3,93%.Calo deciso per, che segna un -1,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,60%),(+2,66%),(+0,82%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che perde il 4,60%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,28%.Sensibili perdite per, in calo del 3,24%.In apnea, che arretra del 2,71%.