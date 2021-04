Regno Unito, vendite dettaglio in forte aumento a marzo

(Teleborsa) -in seguito alla fine del lungo lockdown per contrastare la pandemia. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite al dettaglio di marzo segnano un, dopo il +2,2% messo a segno a febbraio e contro il +1,5% atteso.dopo il -3,6% di febbraio,che supera le stime di consensus (+1,5%).Leche escludono i carburanti, sondopo il +2,5% del mese precedente ed a fronte di un +1,9% stimato dal mercato., il dato core ha segnato unrispetto al -1% precedente e al +4,5% atteso.