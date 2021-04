(Teleborsa) - Nella settimana al 23 aprile, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 22,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 16,2 della settimana prima. Il totale degli acquisti effettuati in ambito Pepp sale ora a 998,83 miliardi su una dotazione complessiva di 1.850 miliardi.