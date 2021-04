Recovery "sfida epocale", Draghi oggi alla Camera

(Teleborsa) - Ilè stato trasmesso alle Camere in vista delle comunicazioni del Premierpreviste nella giornata di oggi. Il testo, diè visibile sul sito di Montecitorio. "Si tratta di unche intendecontribuire a risolvere lee accompagnare ili principali beneficiari di un piano che contribuisce in modo sostanziale a favorire, chiarisce il comunicato."Laprevede una responsabilità diretta dei ministeri e delle amministrazioni locali per la realizzazione deglientro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse - chiarisce la nota rilasciata da Palazzo Chigi-. È previsto un ruolocui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora e controlla il progresso nell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con laNel dettaglio, la prima missione,, stanzia complessivamente 49,2 miliardi - di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo. La missione, mette sul piatto complessivamente 68,6 miliardi -di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal FondoPer la terza31,4 miliardi - di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo.La quarta missione del Pnrr,stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro - di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo22,4 miliardi - di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo per la quinta missione, ,. Infine,i, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo per la sesta e ultima missione- Il Pnrr contribuisce a ridurre il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. L'impatto complessivo del Pnrr sul PIL nazionale fino al, l'impatto previsto è di circaInizia, intanto, un'altra settimana decisiva. In programma per le 16 di oggi, nell'Aula dellale comunicazioni del Presidente del Consiglio Draghi.Dopo l'intervento si terrà il dibattito generale, ma non si procederà subito alla votazione delle risoluzioni. Questa fase, infatti, si terrà martedì 27 aprile:avrà luogo la replica del presidente del Consiglio, seguita dalle dichiarazioni di voto e dalla votazione delle risoluzioni. Nel pomeriggio Draghi si trasferirà indove parlerà dalle