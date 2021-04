Alphabet, trimestrale batte le attese. Utile per azione di 26 dollari

Alphabet

(Teleborsa) -, la holding a cui fanno capo Google e altre società controllate, ha riportato unper il secondo trimestre consecutivo. Nei tre mesi al 31 marzo 2020 ha registrato un utile per azione di 26,29 dollari, rispetto a una stima degli analisti di 15,82 dollari e i 9,87 dello stesso periodo del 2020.Anche i ricavi hanno battuto il consensus, attestandosi a quota 55 miliardi di dollari, contro i 41 del primo trimestre 2020. Le, motore del suo business, sono balzate del 32% a 44,7 miliardi (di questi 6 miliardi arrivano da Youtube, che si era fermato a 4 miliardi al 31 marzo 2020). La casa madre di Google ha anche annunciato undi dollari."Nell'ultimo anno, le persone si sono rivolte a Google Search e tanti servizi online per rimanere informati, connessi e divertiti - ha detto, CEO di Google e Alphabet - Abbiamo continuato a concentrarci sulla fornitura di servizi affidabili per aiutare le persone in tutto il mondo. I nostri serviziaiutano le aziende, grandi e piccole, ad accelerare le loro trasformazioni digitali".