Mozambico, Cao (Saipem): "La portata degli eventi non è misurabile"

(Teleborsa) - I recenti attacchi terroristici a Palma, città situata nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, hanno portatoa interrompe il mega progetto gas a Cabo Delgado, con ripercussioni anche per, che ha un contratto per l'ingegneria, le forniture e la costruzione del progetto GNL. "La situazione è work in progress - ha detto ilin una call dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre - Abbiamo dovuto rivedere tutta la comunicazione che avevamo preparato prima di ricevere la comunicazione da Total (che ha annunciato il ritiro immediato di tutto il suo personale dall'area, ndr). "Siamo in una situazione in cui dobbiamo seguire l'evoluzione degli eventi - ha aggiunto -, perché ci sono problemi legati alla sicurezza del sito".La società italiana si dice al momento impossibilitata a "valutare gli impatti finanziari per il 2021" del progetto, incluso nel portafoglio ordini al 31 di marzo 2021 per un ammontare di circa 4 miliardi di euro, dei quali circa 1,4 miliardi di euro per attività dal 1 aprile a fine anno 2021. Il progetto nel Paese africano di primaria importanza per Saipem. "", ha sottolineato Cao, il quale ha aggiunto che il rapporto con la società francese è comunque "molto buono". "Uno dei pochi risultati positivi della pandemia - ha spiegato - è che ci siamo avvicinati molto di più ai clienti, anche ai livelli apicali, perché siamo consapevoli che da questa situazione si esce tutti assieme"."Total rimane committed al progetto, avendo fatto un investimento importante e avendo preso impegni per vendita di quel gas - ha proseguito il CEO di Saipem - Vediamo quali misure si dovranno prendere, non da parte nostra comunque perché si parla di security, ma noi".A chi gli ha chiesto se i recenti sviluppi della situazione in Mozambico potranno avere ripercussioni anche sul progetto didied, Cao ha detto di poter rispondere. "Non abbiamo nemmeno una totale visibilità su quello che sta decidendo Total, ne abbiamo ancora meno su quello che decideranno Eni ed ExxonMobil", ha spiegato, aggiungendo che il progetto in questione rimane comunque un target importante per lo