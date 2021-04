Piaggio, EBITDA e risultato netto migliori di sempre in primo trimestre 2021

Piaggio

(Teleborsa) - Il gruppoha registratoconsolidati pari a 384,7 milioni di euro nel primo trimestre 2021, in crescita del 23,5% (+28,1% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2020.è stato di 56 milioni di euro (+40,8% sul 2020),di 11,1 milioni di euro (più che triplicato rispetto ai 3,1 milioni di euro al 31/03/2020).Al 31 marzo 2021 sono stati venduti complessivamente nel mondo(+15,3% rispetto a 117.100 del primo trimestre 2020). In particolare, le vendite dinel primo trimestre del 2021 sono state particolarmente sostenute in India e America (con crescite di oltre il 90%), in Asia Pacific (+47,2%), e nel mercato europeo in particolare in Italia con volumi cresciuti di quasi il 70%. Il settore scooter ha visto un incremento di quasi il 37% delle vendite a livello globale; nel settore moto, Moto Guzzi ha segnato un primo trimestre da record, con i più elevati volumi e ricavi di sempre."Le vendite delle due ruote hanno registrato un incremento del +35% rispetto al 31 marzo 2020 e del +22% rispetto al 31 marzo 2019. I ricavi consolidati sono stati i più elevati dal 2007, e sia l'EBITDA che il risultato netto hanno raggiunto nel primo trimestre i migliori valori di sempre", ha commentatodel gruppo Piaggio. "Al contempo, la forte generazione di cassa, avuta anche grazie a un’attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 100 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2020", ha aggiunto.L’indebitamento finanziario netto () al 31 marzo 2021 risulta pari a 448,6 milioni di euro, in miglioramento di 100,1 milioni rispetto ai 548,6 milioni di euro al 31 marzo 2020. Ildel gruppo al 31 marzo 2021 ammonta a 390,7 milioni di euro (372 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Nel periodo di riferimento il gruppo Piaggio ha consuntivatoper 35,6 milioni di euro, in incremento del 24,8% rispetto ai 28,5 milioni di euro investiti nel primo trimestre del 2020.La società segnala anche cheha siglato questa mattina l’accordo quinquennale con Dorna Sports per la partecipazione con Aprilia Official Factory Team al campionato del mondo MotoGP fino al 2026 e che il gruppo Piaggio nel periodo ha aperto un ufficio di rappresentanza nella città dicon lo scopo di garantire un contatto costante e diretto con le rappresentanze dell’Unione Europea.