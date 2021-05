Borse asiatiche negative. Chiuse Tokyo e Shanghai

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata "no" per le Borse asiatiche, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa die quelle cinesi () sono infattiIn discesa(-1,5%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,61%).Variazioni negative per(-0,71%); sui livelli della vigilia(-0,05%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 30 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,03%.Il rendimento dell'è pari allo 0,09%, mentre il rendimento delscambia al 3,20%.