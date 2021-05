Gruppo Zegna, partnership con Stellantis per elettrificazione della flotta aziendale

Stellantis

(Teleborsa) - Il gruppo Ermenegildo Zegna, società a conduzione familiare attiva nel settore dell'abbigliamento lifestyle di lusso, ha stretto un accordo con il gruppoper il, che attualmente è di oltre 200 veicoli, entro il 2025. La nuova Car Policy Green del gruppo introduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO2. Inoltre, il gruppo Zegna installerà colonnine di ricarica in tutte le proprie sedi e sosterrà i dipendenti con un maggior contributo aziendale sul canone di noleggio per le auto plug-in e full electric."La qualità dei nostri prodotti non può prescindere dal rispetto della natura - afferma, CEO della società - In Zegna la preservazione e la tutela dell'ambiente è un valore fondamentale da oltre 110 anni e continuiamo a impegnarci concretamente per sostenerla. Sono molto orgoglioso della partnership con il gruppo Stellantis, con il quale condividiamo valori e visione per costruire insieme un mondo migliore"."L'annuncio di oggi è un esempio perfetto della capacità di Stellantis di supportare il gruppo Zegna, con auto ecologiche all'avanguardia, verso un obiettivo di emissioni zero per i suoi dipendenti e per la sua supply chain - afferma, presidente di Stellantis - Oggi, i temi di Environmental, Social e Corporate Governance sono al centro di ogni decisione di gestione responsabile ed è nostro obiettivo comune dimostrare che le aziende ricoprono un ruolo chiave per far fronte il riscaldamento globale".