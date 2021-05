ENI positiva in Borsa. Attesa domanda robusta per bond ibridi

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) - Discreta la performance della, che si attesta a 10,16, in aumento dello 0,63%. Prosegue intanto la collocazione di due obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali.A fronte di un(3.5x oversub), il pricing è stato stretto di 37,5 bps sulla tranche Perpetual NC 6 anni e 45 bps sulla Perpetual NC 9 anni.rispettivamente, mentre il nozionale è stato fissato a 1 miliardo di euro per ciascuna tranche.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,28 e successiva a 10,5. Supporto a 10,07.