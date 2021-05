Mediaset festeggia il ritrovato accordo con Vivendi

Mediaset

FTSE Italia All-Share

Biscione

Mediaset

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,77%.A fare da assist contribuisce la notizia della fine alla lunga battaglia legale a colpi di ricorsi fra Italia, Spagna ed Olanda. Mediaset e Vivendi hanno fatto pace dopo il tentativo di scalata della holding francese di Vincent Bollorè nel lontano 2016, che ha portato Vivendi a detenere quasi il 30% del capitale ed al flop del progetto pan-europeo del Biscione.Vivendi, Fininvest e Mediaset hanno, infatti, raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,851 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,773. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,929.