Open Fiber, Starace: "Una delle cose più belle fatte da Enel in questi anni"

(Teleborsa) - L'Ad di, ha commentato commenta con molta soddisfazione ed entusiasmo il l'operazione di cessione della partecipazione in, che - afferma in una intervista a Il Sole 24 Ore -. Il CdA del Gruppo ha dato il via libera alla vendita del 10% a Cdp dopo aver già approvato la cessione del 40% a Macquarie, uscendo dal business della fibra come già annunciato.Parlando di, l'Ad di Enel ha ricordato cheper ricevere il, presumibilmente a maggio, ottenere ilfinanziatrici ed il. E sul "doppio" ruolo di Cdp in Open Fiber e, Starace ha affermato che Cdp "non ha un controllo né un'influenza su TIM" e che la decisione di acquistare un altro 10% di OF "era stata presa tanto tempo fa".Riguardo al tema della, il manager si dice convinto che, mentre adesso occorre "accelerare la copertura digitale". Starace ha spiegato infatti che "quei fondi sono allocati su base competitiva" e quindi conviene "avere più di una rete che compete su aree da coprire". "Se poi alla fine di questo percorso - ha aggiunto -le due reti decidono di fondersi è altra cosa".