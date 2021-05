Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

sanitario

beni di consumo secondari

DOW

Chevron

Amgen

Walgreens Boots Alliance

Salesforce.Com

Ebay

Moderna

Gilead Sciences

Biogen

Discovery

Tesla Motors

Xilinx

Discovery

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,70% sul; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 4.193 punti. Poco sotto la parità il(-0,44%); poco sopra la parità l'(+0,21%).Il, intervenendo alla Just Economy Conference ha detto che in questa crisi pandemica "non siamo ancora fuori dai guai, ma stiamo assistendo a veri progressi: il quadro economico negli USA è chiaramente migliorato, il Paese sta riaprendo e l'occupazione è tornata a crescere".Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,91%),(+1,53%) e(+1,17%). Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,28%),(+2,43%),(+2,40%) e(+2,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,80%.Tra i(+4,23%),(+4,03%),(+3,67%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,09%.In caduta libera, che affonda del 3,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,45 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,88%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -74,5 Mld $; preced. -71,1 Mld $)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,8%)14:15: Occupati ADP (atteso 815K unità; preced. 517K unità)15:45: PMI servizi (atteso 63,1 punti; preced. 60,4 punti)15:45: PMI composito (atteso 62,2 punti; preced. 59,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 64,3 punti; preced. 63,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 90K barili).