Assicura (gruppo Cassa Centrale), nel 2020 utile in crescita del 66% a 3 milioni

(Teleborsa) - Assicura, agenzia di banca-assicurazione del gruppo Cassa Centrale, ha chiuso l'esercizio 2020 con, in crescita del 66% rispetto agli 1,8 milioni di fine 2019, a cui si aggiungono 744 mila euro generati dalla controllata Assicura Broker. "Chiudiamo l'esercizio con risultati positivi e una crescita organica ben superiore alla media del mercato - ha commentato l'amministratore delegato di Assicura,- nonostante la fase congiunturale molto complicata derivante dalla pandemia ancora in corso".Alla fine dello scorso anno il portafoglio di Assicura - che condivide il valore dell'offerta assicurativa con una novantina di banche in tutt'Italia, sia del gruppo Cassa Centrale sia banche clienti - conta(comprensivi dei premi intermediati da Assicura Broker), 4,7 miliardi di euro investiti in strumenti finanziari assicurativi e 568 milioni di euro di contributi versati nella previdenza complementare.Assicura Agenzia ha registrato una, rispetto ai 975 milioni del 2019. 984 milioni sono riferiti al comparto vita finanziario, che registra un +19% con una crescita nel collocamento delle polizze temporanee caso morte del 30%, delle polizze danni rami elementari del 7%, della previdenza complementare del 25% e delle polizze auto del 62%. Il, con oltre 216 milioni di euro imputabili ai rami danni, per un totale di 624.000 polizze attive al 31 dicembre 2020.Grazie ai nuovi clienti acquisiti nel corso del 2020, i- società impegnata ad aiutare le aziende a migliorare le polizze a tutela dei loro rischi e a ridurre i costi assicurativi - sono cresciuti del 18% per un totale di 20 milioni di euro. "Con Assicura Broker abbiamo studiato prodotti specifici per le imprese di medie dimensioni - ha aggiunto Salvetta - Abbiamo investito significativamente sia nella formazione delle nostre risorse professionali, sia nellache consentano al cliente di utilizzare il proprio cellulare per la sottoscrizione dei contratti".