Formez, Brunetta: centrale per riforma PA

(Teleborsa) - "Ilè ildellacentrale per la riforma della. Con il Dipartimento della Funzione pubblica, ancora di più in questa fase storica, ilLo ha detto il Ministro per la Pubblica amministrazione,aprendo l'assemblea delassociazione in house alla presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione pubblica e alle amministrazioni associate dedicata alla fornitura di servizi di assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA."A breve - ha sottolineato Brunetta secondo quanto riporta una nota - arriverà una. Un rafforzamento necessario per rispondere alle esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle nuove sfide che attendono la Pubblica amministrazione, dalla ripresa dei concorsi al nuovo reclutamento, dalleallaFormez dovrà svolgere un ruolo da protagonista nell'innovazione del rapporto della Pa con famiglie e imprese, all'insegna dell'ascolto e della trasparenza. Una particolare attenzione sarà rivolta al potenziamento delle capacità amministrative dei piccoli Comuni, fondamentali per garantire la".Il Ministro infine ha dato il benvenuto ai nuovi soci: la Corte dei Conti, la Città metropolitana di Cagliari, la Città metropolitana di Roma, la Città metropolitana di Palermo, l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il Comune di Latina.