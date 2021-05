BCE, Enria: "Il 40% delle banche europee non fa abbastanza per gestire NPL"

(Teleborsa) - Nel corso dell'ultimo anno la Banca centrale europea ha "identificato una serie di pratiche molto diverse tra le banche in termini di scelte di accantonamento, classificazione dei prestiti eL. La maggior parte delle banche è ora ampiamente conforme alle aspettative. Tuttavia, circa, ovvero il 40%, presentanoin termini di ciò che ci aspettiamo", ad esempio non riuscendo a riconoscere in anticipo quali crediti potrebbero non venire ripagati. Lo ha detto Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE in un'intervista a Reuters.Entrando nei dettagli dei rilievi che la BCE h fatto fino ad ora, Enria ha detto che "il risultato più tipico è che le banche non hanno rivisto i propri indicatori in un modo che consideriamo soddisfacente. Ad esempio,, che in questo momento sono inaffidabili. Non sono inoltre in grado di costruire indicatori che esaminino efficacemente le moratorie e le misure di sostegno per stimare la probabilità di default. Tra le aree più deboli figurano anche le procedure di valutazione delle tolleranze e delle inadempienze probabili.".Ad una domanda sul fatto che le, il numero uno del Supervisory Board della BCE ha risposto che "in questa fase è necessaria molta cautela". "Riconosco che le proiezioni macroeconomiche indicano una ripresa dal secondo trimestre - ha spiegato - Ma è un po' presto per allentare le accantonamenti. Questa è una recessione particolare, a differenza di qualsiasi altra che abbiamo visto in passato. Nelle normali recessioni le banche iniziano a rilasciare accantonamenti una volta che siamo vicini al picco dei fallimenti. Ma ora. Non stiamo ancora assistendo al picco nella materializzazione del rischio di credito".Enria ha ribadito l'intenzione della BCE di revocare a settembre la raccomandazione chedelle banche a meno che la situazione economica non si stia "materialmente deteriorando". Ha poi confermato che alle banche sarà chiesto di ricostruire i lorosolo alla fine del prossimo anno o anche più tardi se la piena portata delle bancarotte richiederà più tempo per diventare evidente.