Banche europee, nel 2026 atteso scenario "goldilocks". Italia al centro dell'M&A

Commerzbank

(Teleborsa) - Gli, con un calo del netinterest income (NII), trainato da una riduzione del net interest margin (NIM), solo parzialmente compensato da maggiori volumi di prestiti. Tuttavia, la, poiché le banche hanno registrato ingenti ricavi derivanti dalle commissioni e dal mercato dei capitali, pur mantenendo una buona disciplina dei costi e bassi costi del credito. Lo afferma Morningstar DBRS in un report sul tema, chiedendo se il prossimo sarà un anno "goldilocks" per il settore. Uno scenario goldilocks, in italiano "riccioli d'oro", si ha quando un'economia o un asset cresce senza surriscaldarsi, con condizioni ideali per il business.Con la Banca centrale europea (BCE) che mantiene stabili i tassi di interesse, l'agenzia di rating prevede che i NIM si stabilizzeranno nel 2026. In combinazione con una crescita positiva dei prestiti, questo probabilmente determinerà una. Prevede anche unarispetto al 2025, quando l'elevata volatilità, i forti guadagni del mercato dei capitali e un'accelerazione della crescita dei prestiti hanno contribuito a produrre risultati particolarmente solidi. Secondo Morningstar DBRS, la minaccia maggiore per i ricavi deriverebbe da una significativa correzione delle valutazioni degli asset.Per il 2026 viene prevista una, con un NII migliorato, una crescita più modesta dei ricavi non da interessi, un leggero aumento delle spese operative e un costo del rischio leggermente più elevato. Ci saranno alcune eccezioni, tra cui l'Italia, dove un'imposta sulle banche ridurrà gli utili nel 2026, viene sottolineato nel report.negli utili bancari europei nel 2025. Per il 2026, viene previsto che alcune di queste tendenze dei ricavi non da interessi persisteranno, ma ci saranno maggiori rischi al ribasso. Nel 2025, i ricavi da negoziazione hanno beneficiato notevolmente della volatilità del mercato e l'origination del debito ha prosperato, trainata da tassi più bassi e da un mercato del credito privato in forte espansione. I ricavi della gestione patrimoniale hanno continuato a crescere in un contesto di valutazioni del mercato dei capitali e di afflussi di asset a livelli record. Inoltre, la ripresa dell'attività economica ha ulteriormente sostenuto la crescita delle commissioni, tra cui le commissioni di istruttoria prestiti e le commissioni sulle carte di credito. Le banche hanno anche registrato un aumento degli altri ricavi, trainato dalle plusvalenze da valutazione delle partecipazioni azionarie strategiche. Sebbene venga previsto che la volatilità persisterà nel 2026, è probabile che si moderi rispetto al 2025. Inoltre, le valutazioni degli asset potrebbero scendere rispetto agli attuali livelli molto elevati. D'altro canto, tassi più bassi e valutazioni azionarie elevate probabilmente sosterranno l'origination di debito e azioni, nonché le attività di consulenza delle banche d'investimento.Dopo anni di calo del, gli analisti ritengono chenel 2026. Ad eccezione della Germania, dove l'esposizione al settore immobiliare commerciale e ai settori automobilistico ed energetico ha già portato a un deterioramento della qualità degli asset, la qualità degli asset delle banche europee è generalmente rimasta resiliente o addirittura migliorata. In particolare, le banche dei paesi dell'Europa meridionale hanno ridotto i loro portafogli legacy di crediti in sofferenza (NPL) e i loro rapporti NPL si sono ora avvicinati a livelli in linea con quelli delle loro controparti europee. L'aspettativa è che la crescita economica, livelli di disoccupazione relativamente stabili e tassi di interesse più bassi continuino a sostenere la qualità degli attivi in ??questi paesi. I paesi nordici beneficiano di dinamiche simili. Tuttavia, nelle principali economie europee, Germania, Francia e Italia, la crescita è stata più anemica; solo il Regno Unito ha registrato risultati leggermente migliori. Gli elevati costi energetici e i nuovi dazi imposti gravano sulla competitività di alcuni settori industriali in Europa, mentre la competitività della Cina è in aumento. Tuttavia, la gestione del rischio di credito delle banche si è generalmente dimostrata prudente, con la maggior parte dei clienti in grado di resistere a queste sfide. Anche se sono attesi aumenti degli NPL ratio e del CoR, questi saranno moderati.Morningstar DBRS ricorda che il 2025 ha segnato l'introduzione del Regolamento sui Requisiti Patrimoniali 3 (CRR3) nei paesi dell'UE. Sebbene ciò abbia influito sui coefficienti patrimoniali delle singole banche, la capitalizzazione rimane solida. Guardando al futuro, viene previsto un graduale calo dei coefficienti patrimoniali a causa della crescita degli attivi, delle modifiche normative, dei rendimenti per gli azionisti e dell'aumento dell'attività di fusione e acquisizione (M&A). ", ma l'attività è ripresa anche in altri paesi", si legge nel rapporto.Scendendo ancora più nel dettaglio, viene ricordato che, nell'ultimo anno, l'attività di M&A ha acquisito slancio, in particolare in paesi come Italia, Grecia, Spagna, Germania, Portogallo e Polonia. Grazie a bilanci solidi e a una redditività e a profili di rischio migliorati, le banche europee sono generalmente meglio posizionate per effettuare acquisizioni. La logica alla base di queste operazioni è la ricerca di una maggiore scalabilità e/o diversificazione, sia geografica che in termini di prodotti finanziari, in particolare nei settori che generano ricavi da commissioni come la gestione patrimoniale e le assicurazioni. Tra le transazioni nazionali di rilievo figurano l'acquisizione dida parte di, l'acquisizione dida parte die l'acquisizione dida parte diin Italia. La recente acquisizione della banca portoghese Novo Banco da parte del gruppo francese BPCE mostra il potenziale di un'ulteriore diversificazione geografica attraverso acquisizioni transfrontaliere in Europa, mentre la banca greca Eurobank ha ampliato la sua presenza a Cipro. Vengonocon il board della banca irlandeseche ha annunciato a ottobre l'avvio di un processo formale di vendita, che probabilmente porterà a una proprietà straniera, data l'elevata concentrazione nel mercato irlandese.Tuttavia, secondo l'agenzia di rating, "le, dati gli scarsi progressi compiuti in alcuni aspetti dell'Unione bancaria europea e il panorama normativo ancora frammentato in Europa. Allo stesso tempo, stiamo osservando ostacoli politici per alcune operazioni di M&A in Italia e Spagna che hanno contribuito al fallimento delle acquisizioni, come l'offerta dipere quella diper Banco BPM, mentre il governo tedesco è fortemente contrario all'acquisizione dida parte di UniCredit".