BCE, Lagarde: transizione ecologica occasione per creare Unione dei mercati dei capitali verde

(Teleborsa) - La presidente della Banca Centrale Europeaha lanciato l'idea della creazione di una. La transizione verso una economia verde "ci offre una opportunità unica per creare un mercato dei capitali veramente europeo, che va oltre le frontiere nazionali e che chiamerei Unione dei mercati dei capitali verde (green capital markets union o Cmu)", ha detto intervenendo a una conferenza della Commissione Ue sulla proposta di una direttiva sul reporting didelle imprese."Non si tratta di disfare il passato. Dobbiamo creare una, che prima non esisteva. E i mercati dei capitali verdi – ha aggiunto – potrebbero anche fare da catalizzatore per la trasformazione strutturale complessiva in Europa, assicurando che si svolga rapidamente e tra Paesi".