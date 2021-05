Mercato digitale regge urto pandemia

(Teleborsa) - Ilha chiuso il-0,6%), in un contesto di calo generalizzato dell'economia causato dall'emergenza sanitaria. E nel. "Il 2020 ci ha consegnato unin continuo progresso e con una dotazione di sistemi, reti e servizi in grado di attenuare gli effetti del lockdown", ha dettopresidente di Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell'Ict, commentando i primi risultati dell'analisi annuale sull'andamento del digitale in Italia, condotta in collaborazione con NetConsulting cube. "Ora è importante accelerare e costruire su questi progressi, passando dacon gli iNel dettaglio, nelha registrato un lieve calo (-0,6%), arrivando aon una dinamica meno drammatica rispetto ad altri settori e nettamente migliore delle aspettative formulate lo scorso novembre, quando era stato previsto un calo più marcato (-2%). Per tutti i comparti i dati a fine anno si sono rivelati migliori delle attese, a esclusione dei servizi di rete, per effetto della pressione sulle tariffe. Laanche se inferiore a quella del 2019, per Servizi Ict e Dispositivi e Sistemi. Anche per i(+4,4%) l'andamento è statorispetto alle dinamiche generali. In calo, oltre ai servizi di rete (-6,9%), anche Software e Soluzioni Ict (-2,3%). Le componenti più innovative, o Digital Enabler, hanno confermato il loro ruolo trainante anche nel 2020, soprattutto Intelligenza artificiale, Cloud, Blockchain, Cyber security, Piattaforme per la gestione Web, ovvero le componenti utilizzate in modo più diffuso per la gestione dell'emergenza: dal lavoro collaborativo in remoto alla telemedicina, dalla didattica a distanza alla logistica e allo shopping online. Nell'insieme sono cresciute con tassi a due cifre e hanno visto progredire la loro quota dell'intero mercato digitale dal 19,5% del 2019 al 21% del 2020."Queste dinamiche - ha sottolineato Gaynell'anno dell'emergenza sanitaria ed economica. Ma oggi non basta accontentarsi della capacità del digitale di fornire soluzioni in un momento difficile. Bisogna farlo diventare il vero cardine della ripartenza: generatore e propagatore di innovazione diffusa. L'agenda, lPer ilsia l'evoluzione e il controllo dell'attuale emergenza sia l'aumento di fiducia nel clima economico complessivo lasciano intravedere un recupero del mercato, con una crescita prevista del 3,5% e dinamiche in miglioramento in tutti i comparti e Digital Enabler. A eccezione dei servizi di rete, in calo ma in maniera meno sostenuta, continueranno a crescere con tassi a due cifre le componenti associate a una digitalizzazione e automazione sempre piu' accentuata dei processi collaborativi a diversi livelli (dalla scuola alla sanità, ai servizi al cittadino fino all'e-commerce) e le soluzioni per la digitalizzazione delle filiere, un processo che aveva rallentato la sua corsa nel 2020. Tra ia maggiore crescita, avremo Intelligenza Artificiale, Blockchain, Cloud, Big Data, Cybersecurity, Piattaforme per la gestione Web. Queste dinamiche, sottolinea il rapporto, si riferiscono alla sola crescita fisiologica, a cui si aggiungerà l'ulteriore aumento degli investimenti in digitale che saranno finanziati dal Pnrr e per i quali non è stata ancora resa pubblica la pianificazione anno per anno.