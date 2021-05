Buzzi Unicem, ok assemblea approva a bilancio e dividendo

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti diha approvato il bilancio dell’esercizio 2020 ed ha deliberato di distribuire un dividendo di 25 centesimi per ogni azione ordinaria. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 26 maggio 2021, con stacco in data 24 maggio 2021della cedola n. 24, e con record date in data 25 maggio 2021.L’Assemblea ha, altresì, deliberato (previa revoca per la parte non utilizzata della precedente autorizzazione adottata l’8 maggio 2020, il cui programma è quindi concluso) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi,, nei termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 150 milioni di euro.Il corrispettivo proposto per l’acquisto - spiega una nota - è compreso tra un minimo ed un massimo per azione rispettivamente non inferiore e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento dell’azione ordinaria registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.