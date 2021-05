CAREL Industries ai massimi da agosto 2020 dopo trimestrale positiva

Carel Industries

(Teleborsa) - A Piazza Affari è protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,65%, portandosi a 21,1. Il titolo, il migliore oggi del FTSE Italia Mid Cap, scambiae vicina al record di sempre.L'azienda, quotata sullo STAR e attiva nella produzione di componenti per apparecchiature e impianti di condizionamento e refrigerazione, ha diffuso ieri pomeriggio i dati dei. I ricavi hanno registrato la crescita più alta degli ultimi 10 anni e ilè stato pari a 13,3 milioni, segnando un +75,6% sullo stesso periodo 2020.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 21,65 e successiva a 23,16. Supporto a 20,14.