Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, grazie all'ottimismo scaturito dai conti di Nvidia che hanno placato i dubbi relativi a una bolla nel settore dell'IA.Il focus degli investitori si sposta ora su un altro appuntamento clou della giornata, quello sul, di settembre, dati rinviati per lo shutdown, che avranno una forte influenza sulle aspettative sui tassi di interesse.Lieve calo dell', che scende a quota 1,151. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,00%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.avanza dello 0,83%,guadagna lo 0,45%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,71%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,86%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,30%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,79%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,61%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,18%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Tra i(+7,14%),(+3,73%),(+3,22%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,68%.Giùche scende del 2,38%.