Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, grazie all'ottimismo scaturito dai conti di Nvidia che hanno placato i dubbi relativi a una bolla nel settore dell'IA.
Il focus degli investitori si sposta ora su un altro appuntamento clou della giornata, quello sul tasso di disoccupazione e nonfarm payrolls
, di settembre, dati rinviati per lo shutdown, che avranno una forte influenza sulle aspettative sui tassi di interesse.
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,151. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,00%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
avanza dello 0,83%, Londra
guadagna lo 0,45%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,59%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,71%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura precedente.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla Leonardo
, con un importante progresso del 3,86%.
Si muove in territorio positivo Hera
, mostrando un incremento del 2,30%.
Denaro su A2A
, che registra un rialzo dell'1,79%.
Bilancio decisamente positivo per Unicredit
, che vanta un progresso dell'1,61%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,48%.
In rosso STMicroelectronics
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.
Pensosa Campari
, con un calo frazionale dell'1,18%.
Tentenna Nexi
, con un modesto ribasso dello 0,60%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, CIR
(+7,14%), Carel Industries
(+3,73%), MFE A
(+3,22%) e Alerion Clean Power
(+3,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces
, che prosegue le contrattazioni a -5,68%.
Giù doValue
che scende del 2,38%.