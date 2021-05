Marriott, primo trimestre chiuso in perdita. Cina vicina a livelli pre-pandemia

Marriott International

(Teleborsa) -, società con in portafoglio oltre 7.500 proprietà in 30 marchi alberghieri, ha chiuso il primo trimestre 2021 con unadi dollaro per azione, rispetto a un utile di 31 milioni di dollari, o 9 centesimi per azione, dell'anno precedente. Il fatturato totale è sceso a 2,32 miliardi di dollari dai 4,68 miliardi di dollari dello stesso periodo 2020."Siamo stati lieti di vedere la domanda migliorare in modo significativo durante il primo trimestre - ha commentato ilo - Accogliamo sempre più ospiti nei nostri hotel poiché i consumatori viaggiano di nuovo una volta che sentono che è sicuro. Mentre le traiettorie di ripresa variano da regione a regione, la resilienza della domanda è stata dimostrata in modo più acuto nella, dove l'occupazione è vicina al livello pre-pandemico (66% a marzo)". "Nella nostra regione più grande,, la domanda è aumentata rapidamente con l'accelerazione del lancio dei vaccini - ha aggiunto - L'occupazione ha iniziato l'anno al 33% e ha raggiunto il 49% a marzo".Alla fine del trimestre, l'di Marriott era di 9,6 miliardi di dollari, pari a un debito totale di 10,2 miliardi di dollari meno liquidità per 0,6 miliardi di dollari. A fine 2020, il debito netto della società era di 9,5 miliardi di dollari, con un debito totale di 10,4 miliardi meno liquidità e mezzi equivalenti per 0,9 miliardi.