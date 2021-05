Recovery, Gentiloni: se ha successo, il debito comune può diventare permanente

(Teleborsa) - Il Commissario europeo agli Affari economicinon ha escluso la possibilità di rendere il sistema di finanziamento deluna misura permanente. "Se questo strumento funzionerà e se avremo accordo sulle risorse proprie, per ripagare questo, allora potremo avere discussioni serie" su questa possibilità. "Ma ora – ha avvertito Gentiloni – quello che è cruciale e è che funzioni e che possa essere ripagato".Gentiloni nel corso di un'audizione al Parlamento europeo ha confermato che la Commissione europea completerà le sueal Consiglio sui"nella seconda parte di giugno". Ovviamente, ha precisato, le ratifiche degli Stati sull'accordo riguardo alle risorse proprie Ue per ripagare i debiti comuni del fondo sono una precondizione per consentire alla Commissione per procedere a emettere i relativi titoli. Al vaglio di Bruxelles ci sono al momento 14 piani e l'esame coinvolge tutti i servizi della Commissione dove ci sono le competenze su clima e altri aspetti toccati dai piani di Recovery. "Il processo è sulla strada giusta, con tantodavanti – ha aggiunto Gentiloni – e la necessità una forte".In merito alle singole missioni da analizzare, il Commissario ha sottolineato che in base alla sua esperienza nelle discussioni con i Paesi sui piani nazionali di ripresa e resilienza, la parte "sulleè la più difficile". "Ma anche gli obiettivi su tagli allesono impegnativi", ha aggiunto. Quanto ai fondi del Next Generation Eu sono "7-8 gli Stati" che ad oggi "pensano di richiedere prestiti, ma le richieste possono arrivare fino ad agosto 2023" quindi non si può escludere che il numero finale risulti più elevato.