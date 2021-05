SACE incontra ECI per sostenere le aziende italiane negli Emirati

(Teleborsa) - L’amministratore delegato di SACE,, ha visitato gli, un Paese "core" per molte aziende italiane che vi lavorano, ed hale controparti locali, tra cui, la Export Credit Agency emiratina equivalente di SACE."Gli Emirati Arabi Uniti sono una delle economie più diversificate del Golfo e unper le imprese italiane. Le nostreverso gli EAU torneranno a crescere giàsegnando, secondo le previsioni di SACE, un", ha affermato l'Ad Latini."Con ECI abbiamo all’attivo una- ha sottolineato l'Ad - che ci vede lavorare insieme su più piani per rafforzare i legami commerciali tra l’Italia e gli EAU".Latini ha poi spiegato che l'incontro è stato utile per approfondire alcuni- meccanismi di coassicurazione, eventi congiunti, business matching, competenze e best practice - e per discutere diin particolare nei settori delle, dele di comparti di rilievo per il Made in Italy, toccando temi di grande interesse per SACE come lae la(Sharia-compliant), di notevole rilevanza per il posizionamento di SACE e delle aziende italiane nella Regione.L'Ad di SACE ha citato anche il prossimo avvio di, ricordando che "la manifestazione sarà un catalizzatore di investimenti e un’importante vetrina per le eccellenze del Made in Italy e per le nostre filiere". "Lacon ECI, nonché lain loco attraverso l’Ufficio di Dubai - ha concluso -in questa fase e costituirà uninteressate a cogliere le opportunità offerte da questo mercato, hub per la Regione del Golfo e crocevia delle relazioni commerciali con Asia e Africa".