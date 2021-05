Valsoia, ricavi in crescita a 20,6 milioni di euro in primo trimestre 2021

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha registratonel primo trimestre 2021. A contribuire all'aumento, sottolinea la società, sono stati il miglioramento delle coperture distributive, la crescita del numero delle famiglie trattanti sostenute da continuativi e importanti investimenti in consumer marketing e ADV.La, al 31 marzo 2021, risulta positiva per 19,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (25,1 milioni al 31 marzo 2020) in considerazione della uscita di cassa pari a circa 13 milioni di euro avvenuta a fronte della acquisizione di Piadina Loriana."Abbiamo migliorato i ricavi di tutti i nostri Brand nonostante il confronto con la parte iniziale del lockdown, marzo 2020, che vide crescere significativamente le scorte in Famiglia e presso i Retailers - ha commentato il- In questi primi mesi del 2021 abbiamo inoltre presentato al mercato numerose innovazioni nell'e avviato con successo la gestione della Piadina Loriana. Le vendite all'estero ci danno soddisfazione proseguendo nella loro crescita e stimolandoci a velocizzare il processo didella nostra società".