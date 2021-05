Prima Industrie, migliora il portafoglio ordini nel primo trimestre

Prima Industrie

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha registrato unpari a 82,3 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno, in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'adjusted si è attestato a 5,7 milioni di euro, pari al 6,9% sul fatturato, l'EBIT adjusted è stato positivo per 0,8 milioni di euro.L'è di 99,4 milioni di euro (comprensivo di 35,8 milioni di euro di debiti relativi a leasing), in riduzione rispetto a 133,5 milioni di euro al 31 marzo 2020 e stabile rispetto a 96,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Ilè a quota 147,9 milioni di euro (rispetto a 141,3 milioni di euro al 31/03/2020 e 124,7 milioni di euro al 31/12/2020), incrementato a 163,4 milioni di euro al 30/04/2021.