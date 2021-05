Emak, migliorano i conti trimestrali. Outlook positivo nonostante impatto materie prime

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha realizzato nel primo trimestre 2021consolidati pari a 162,9 milioni di euro, rispetto ai 118 milioni del pari periodo dell'esercizio precedente, in crescita del 38,1%. L'incremento - sottolinea la società emiliana - deriva dalla crescita organica per il 40%, dalla variazione dell'area di consolidamento per il 2,1%, mentre è penalizzato dall'effetto dei cambi di traduzione per il 4%.L'adjusted è stato pari a 26,4 milioni di euro (16,2% dei ricavi) rispetto ai 4 milioni del pari periodo 2020. L'del primo trimestre 2021 è pari a 15,3 milioni di euro, contro 3,8 milioni dello stesso periodo 2020. Lapassiva si attesta a 148,4 milioni di euro rispetto a 180,7 milioni al 31 marzo 2020 e 126,5 milioni al 31 dicembre 2020."In considerazione dei risultati del primo trimestre e delle buone prospettive per il secondo, pur in presenza di una scarsa visibilità sul secondo semestre e dei rischi relativi alla catena di fornitura e ai trasporti", Emak ipotizza unaNell'analizzare l'outlook per l'intero 2021 la società fa notare l'impatto del rally dei prezzi delle materie prime per il suo business. "Il, che hanno avuto un impatto ancora contenuto nel primo trimestre, si manifesterà in modo significativo nel corso dell'anno - si legge nella nota sui conti trimestrali - il graduale adeguamento dei listini di vendita si ritiene che dovrebbe in parte compensare tale dinamica".Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno,, attestandosi a 1,488. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,533 e successiva a 1,659. Supporto a 1,407.