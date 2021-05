Pirelli, utile in crescita del 10% a 42 milioni nel primo trimestre

Pirelli

(Teleborsa) -ha registratopari a 1.244,7 milioni di euro, in rialzo del 18,4% rispetto al primo trimestre 2020 (+24,5% la variazione organica). L'adjusted aumenta del 19,6% a 168,8 milioni di euro (141,1 milioni nel primo trimestre 2020), con un margine al 13,6% (13,4% nel primo trimestre 2020). L'cresce del 9,6% a 42,2 milioni di euro (+38,5 milioni di euro nel primo trimestre 2020).Ilè stato di -653,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -753,5 milioni nel primo trimestre 2020 grazie alla performance operativa e alla gestione del capitale circolante. Laè di -3.911,9 milioni di euro (-3.258,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e -4.260,7 milioni di euro al 31 marzo 2020) "per la consueta stagionalità del capitale circolante", sottolinea la società.