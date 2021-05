Superbonus, Nardi: "Vera misura anticiclica, lo confermano imprese e istituti di credito"

(Teleborsa) -. Lo conferma la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera,commentando le audizioni di ANCE, ABI e Confindustria in tema di Superbonus 110%."Per non sprecare questa occasione", sottolinea Nardi, ricordando che "sia i rappresentanti delle imprese che quelli del sistema creditizio hanno spiegato molto bene come questa sia una vera. Si ipotizza infatti un'incidenza dell’1% sulla crescita del PIL"."Nello stesso tempo - rileva - si sono evidenziate le. Prima di tutto quella. Fissare una scadenza al 2023 significa infatti dire alle famiglie e alle imprese che avranno il tempo necessario per iniziare l’iter burocratico e i cantieri con la certezza di portarli a termine. Nello stesso tempo occorre, come riconosciuto dallo stesso presidente Draghi, unache aiuti famiglie a imboccare questa strada virtuosa”."Infine, e questo è l'aspetto che per me è decisivo, dobbiamo, Governo e Parlamento insieme,come strumento attivabilepresenti e futuri. Perché – conclude Nardi - è la misura che consente anche alle famiglie meno abbienti, a chi non ha soldi da parte o può godere di ampi margini creditizi presso le banche, di poter migliorare la propria casa e quindi la propria vita".