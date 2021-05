Cairo Communication riduce perdita nel trimestre, cala debito

Cairo Communication

(Teleborsa) -ha conseguito, nel primo trimestre, ricavi, ebitda, un ebit e un risultato netto di pertinenza del gruppo in crescita rispetto a quelli realizzati nello stesso periodo del 2020 e una riduzione dell'indebitamento finanziario netto di 21,3 milioni rispetto a fine 2020 e di 66,9 milioni rispetto al 31 marzo 2020.Nel primo trimestre 2021,ha conseguito un Ebitda ), risultato operativo (Ebit) e risultato netto di pertinenza del Gruppo in crescita rispetto a quelli realizzati nel pari periodo del 2020 e una riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato di Euro 21,3 milioni rispetto a fine 2020 e di Euro 66,9 milioni rispetto al 31 marzo 2020.Nel dettaglio, ilordi consolidati sono stati pari a circa 246,8 milioni rispetto ai 241,1 milioni nel 2020; l'ebitda e l'ebit sono pari a rispettivamente 13,7 milioni e -5,5 milioni (2,1 mln e -16,6 mln nel 2020). Il risultato netto di pertinenza del gruppo è stato pari a circa -3,9 milioni contro il rosso di 7 milioni del primo trimestre 2020. Nel primo trimestre 2021 la raccolta pubblicitaria sui canali La7 e La7d ha registrato una crescita del 5%.In Italia, a partire dal mese di aprile, forte crescita della raccolta pubblicitaria lorda rispetto al 2020. Sulla base delle stime più recenti, i ricavi pubblicitari lordi sui canali La7 e La7d e sui mezzi di RCS nel bimestre aprile-maggio 2021 sono previsti in crescita rispettivamente di circa Euro 8 milioni (+35%) ed Euro 14 milioni (+55%) rispetto al 2020, con l’online che segna una crescita attesa del 30% rispetto al pari periodo del 2019 (pre emergenza sanitaria).