Cattolica, CdA nomina Croff Presidente e conferma Ferraresi AD

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativavigente e dallo Statuto sociale in capo ai consiglieri neonominati ed ha, pertanto, qualificato tutti gli amministratori come indipendenti, eccetto l’Amministratore Delegato e il consigliere Giulia Staderini.Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le cariche sociali agli amministratori eletti dalla medesima Assemblea., Camillo Candia è stato nominato Vice Presidente Vicario, Luigi Migliavacca è stato nominato Vice Presidente; Roberto Lancellotti (Presidente), Paolo Andrea Rossi e Cristiana Procopio, sono stati nominati membri del neo costituito Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Camillo Candia (Presidente) Luigi Migliavacca, Laura Santori, Roberto Lancellotti e Daniela Saitta sono stati nominati membri del Comitato Controllo e Rischi. Laura Ciambellotti (Presidente), Luigi Migliavacca ed Elena Vasco sono stati nominati membri del Comitato Parti Correlate. Giulia Staderini (Presidente), Stefano Gentili e Camillo Candia, sono stati nominati membri del Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità."Desidero ringraziare gli Azionisti per la fiducia che hanno riposto nel Consiglio che oggi è stato eletto.Voglio inoltre estendere i ringraziamenti a quanti hanno fin qui contribuito ad amministrare la società dandoci in consegna l'onore e l'onere di guidare una compagnia che costituisce un tassello importante nel panorama assicurativo del Paese e un patrimonio culturale del territorio diriferimento", ha dichiarato il neoeletto