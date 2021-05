Immsi: primo trimestre segna ricavi +19,5%. Ai massimi dal 2008

Gruppo Immsi

(Teleborsa) - Il, nel primo trimestre, ha riportato risultati molto positivi, con, che ammontano a 393,6 milioni di euro, il miglior risultato registrato nel trimestre dal 2008.L'consolidato del Gruppo è, il valore più alto mai rilevato nel periodo di riferimento,rispetto ai 39,9 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2020, mentre l'ebitda margin è pari al 13,7% (12,1% nel primo trimestre 2020).L'ammonta a, più che raddoppiato (+123%) rispetto ai 9 milioni di euro nel primo trimestre 2020. L'Ebit margin si attesta al 5,1% (2,7% nel primo trimestre 2020).Il(0,2 milioni di euro nel primo trimestre 2020), su cui hanno inciso imposte per 5,8 milioni di euro. Il(-1,8 milioni di euro al 31 marzo 2020), inclusivo della quota dei minorities (3,1 milioni di euro al 31 marzo 2021 e -1 milione di euro al 31 marzo 2020).L', inrispetto ai 931,3 milioni di euro al 31 marzo 2020. Al 31 dicembre 2020 la PFN era pari a -802,9 milioni di euro.Nel 2020 il Gruppo Immsi ha consuntivato, inrispetto ai 29,4 milioni di euro riportati nel primo trimestre 2020."Nonostante la formulazione di previsioni rimanga ancora complessa a causa delle incertezze che permangono sulla evoluzione della pandemia nei prossimi mesi del 2021- spiega la società - il, mantenendo in essere tutte le misure necessarie a rispondere in modo flessibile ed immediato alle situazioni inattese e difficili che dovessero ancora manifestarsi, grazie ad una attenta ed efficiente gestione della propria struttura economica e finanziaria".