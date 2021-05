Wall Street prudente guarda alla Fed

Dow Jones

Discovery

(Teleborsa) - Partenza sottotono per la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti in attesa della pubblicazione, mercoledì, dei verbali dellarelativi alla sua ultima riunione. Gli addetti ai lavori cercheranno di scorgere nuovi indizi sul pensiero dei funzionari della banca centrale americana sull'aumento dell'inflazione.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.353 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.166 punti. Poco sotto la parità il(-0,57%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,22%.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,01%) e(+0,55%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,78%) e(-0,45%).Tra i(+1,52%),(+1,03%),(+0,92%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.(+17,60%),(+7,66%),(+2,69%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,17%.In caduta libera, che affonda del 2,16%.