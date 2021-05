Banca d'Italia, Signorini: transizione verso basse emissioni di carbonio è urgente, deve essere accelerata

(Teleborsa) - Il Direttore Generale della Banca d'Italiaha dichiarato che "laverso bassedi carbonio è urgente e deve essere accelerata: più tardi agiamo, maggiori saranno i costi". Nel suo messaggio di benvenuto al "", Signorini ha sottolineato che glinecessari per la transizione ecologica "sono certamente enormi" e avranno bisogno di essere "sostenuti per un lungo periodo". "I governi hanno un ruolo centrale", ha aggiunto, precisando però che un cammino "chiaro e credibile per le azioni regolatorie e di politica fiscale dei governi è un prerequisito per scelte efficienti da parte della finanza privata".Per il, infatti, "è probabile che il settore privato sarà chiamato a finanziare la maggior parte degli investimenti per la transizione. "Non ci sarà transizione senza una generale consapevolezza della sua necessità e della volontà, perfino il desiderio, di finanziarla", ha ribadito. Signorini ha riconosciuto che ci sono segnali incoraggianti su questo fronte, ma "la strada è ancora piena di difficoltà. Dal lato del mercato, anche se lasta diventando sempre più popolare, soffre di una carenza di definizioni e standard chiari". Secondo il responsabile di Bankitalia, "una compattezza globale è importante, perché la frammentazione degli standard tra le diverse giurisdizioni crea confusione per gli investitori ed è costosa per le imprese".